Martínez Maíllo: "Sánchez se está atrincherando en el PSOE tomando de rehenes al conjunto de los españoles"

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha explicado que el pacto con Ciudadanos fue exclusivo para la investidura, pero cree que "las 150 medidas (que ambos firmaron) siguen vigentes", así como "el contenido" y "el compromiso de una futura investidura de Mariano Rajoy sería válido".

El popular espera que "las elecciones del domingo clarifiquen el escenario" y se pregunta "cuántas elecciones tiene que perder Pedro Sánchez para darse cuenta de que le han colocado en la oposición con 85 escaños". Subraya que "con 85 escaños no se puede gobernar" y afirma que "Sánchez tiene todo el derecho a ser líder de la oposición, pero no a plantearse formar gobierno".

Preguntado por las batallas internas del PSOE, dice que "la supervivencica de Sánchez es lo que está en juego, y se está atrincherando en el PSOE tomando de rehenes al conjunto de los españoles".

"Sánchez sabe perfectamente que un gobierno con esa amalgama de partidos es inviable, pese a que numéricamente le dé", explica Maíllo, además que se pregunta "cómo se puede gobernar con 85 escaños, con los independentistas y con los radicales de izquierda". Considera que ello "sería una traición a España y al mismo PSOE".

En una entrevista en Espejo Público, Maíllo ha subrayado que "el PSOE es mucho más que Pedro Sánchez, es un partido histórico, el que más ha gobernado en España y ahora el que más daño ha hecho a España".

"¿Cómo vamos a decirle a la gente que volvamos a votar?, pregunta Maíllo, pero cree que las posibilidades de acudir a las urnas en diciembre si Sánchez sigue "empecinado" van aumentando día a día.

Elecciones en el País Vasco el 25 de octubre

Maíllo considera que "el PNV es parte del problema porque ha bloqueado la situación política en España, igual que el PSOE", y cree que el PP "ha de ser un contrapeso en el País Vasco" porque "todo nacionalista tiene una esencia independentista por mucho que trate de maquillar sus planteamientos".

Además, recuerda que "el PNV incluye el famoso derecho a un referéndum" y pide tener "cuidado con el nacionalismo moderado, porque también eso se decía de Mas".

Subraya que "con el PNV no hay veto, estamos con la mano tendida para hablar con los partidos que no quieran romper este país", pero con "un PNV que planeta el derecho a decidir, como está planteando, no es posible un acuerdo con él".

Llamada a Rita Barberá para que dejara el PP

Maíllo ha explicado que tiene "muy buena relación con ella" y que "siempre" le ha ayudado. No obstante, explica que "era necesario que diera un paso atrás".

Considera que "esas conversaciones nunca han sido fáciles, es una persona que al PP nos ha dado mucho, y estoy convencido de que no se ha llevado nada".