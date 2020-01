El martes 14 será el primer Consejo del Ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ya ha comunicado a los ministros que no siguen en el Gobierno que no estarán en el nuevo Ejecutivo. Sin embargo, esta información no se ha hecho pública todavía.

En cambio, Moncloa ha informado de que este domingo, 12 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicará al Rey la composición del Gobierno y comparecerá ante los medios de comunicación.

Después, el lunes 13, los elegidos tomarán posesión de su cargo, y el próximo martes 14 de enero se celebrará el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno.

Por el momento, ya se conoce que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tendrá cuatro vicepresidencias: Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera.

Además, también se ha confirmado que María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno y mantendrá la cartera de Hacienda.