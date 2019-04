Marta Rovira asegura ante el juez que pidió suspender la votación del 1-0 ante la violencia y Puigdemont se negó

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado al juez que el 1 de octubre propuso suspender las votaciones en vista de la violencia policial durante una reunión con miembros del Govern y de partidos independentistas, pero que todos, incluido Carles Puigdemont, se negaron a hacerlo.

Según han informado fuentes presentes en la declaración, Rovira ha sostenido ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 euros, que el mismo 1 de octubre se celebró una reunión a la una de la tarde con varios miembros del ejecutivo, de la CUP y de Junts pel Sí, cuyos nombres no ha concretado.

En esa reunión, ha dicho que ella propuso que, en vista de la violencia policial, se suspendieran las votaciones, pero nadie lo apoyó.

En el caso del expresidente Puigdemont ha explicado que dijo que había demasiada gente en las colas para votar y que suspenderlas provocaría una situación peor, según las fuentes. Respecto a la declaración de independencia (DUI), la líder de ERC, que se ha desvinculado de la preparación del referéndum, ha asegurado a Llarena que era una declaración política sin efectos jurídicos.

Mientras, a las puertas del alto tribunal se concentra una veintena de personas para mostrar su apoyo a Rovira, entre ellas el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, y el diputado de esta formación Gabriel Rufián. También dirigentes de la CUP se han trasladado hasta el Supremo, como Mireia Boya, que ha asegurado que están allí "para denunciar un juicio político":

Una semana de citaciones

La Guardia Civil ya había situado a Rovira en el comité estratégico del "procés" -recogido en el documento Enfocat, la hoja de ruta del "procés"-, al igual que hizo con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la que fuera portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel.

Artur Mas está citado este martes junto a Neus Joveras (ex presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia) y Anna Gabriel el miércoles 21 después de que el juez accediera a retrasar su declaración, prevista inicialmente para el pasado día 14.

No obstante la comparecencia de Gabriel es un misterio habida cuenta de que se halla en Ginebra (Suiza) y que no será hasta el martes cuando la CUP informe de la estrategia a seguir de la exdiputada de cara a su presencia o no ante el Supremo