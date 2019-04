La alcaldesa de Girona, sobre la DUI: "Imagino que no nos pretenden tan inocentes como para creer que la independencia es efectiva"

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, asegira que ante la posibilidad de que la Fiscalía no pida cárcel para Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament a cambio de que prometan cumplir la ley, "cualquier opción que faculte la posibilidad de que personas honestas no vayan a la cárcel me parecerá perfecta".

Preguntada sobre la denuncia que el Ayuntamiento de Girona ha interpuesto por el robo de la bandera de España de la fachada del constitorio el día que se declaró unilateralmente la independencia en Cataluña, mientras la alcaldesa estaba en el Parlament, Madrenas señala que "se retiró la bandera sin mi autorización y contra mi criterio" y cuenta que se ha hecho un llamamiento para "que sea devuelta, espero que pronto".

Marta Madrenas dice que en caso de no recuperarla tomarán las medidas necesarias pero deja claro que "siempre he defendido la dignidad de todos los símbolos, y nunca debe hacerse cualquier acto que sea incómodo para las personas".

Confiesa que ella espera que se recupere la bandera y quiere aclarar que "yo siempre he respetado la bandera y siempre he defendido que cuando llegue su momento y se tenga que retirar de manera formal, se tiene que hacer de una forma digna" y añade que "se tiene que depositar en el Museo de Historia de nuestra ciudad" porque es parte de la historia.

Preguntada sobre qué ha fallado en esa promesa de la república catalana de declarar la independencia unilateral, Madrenas responde que "imagino que no nos pretenden tan inocentes como para entender que la independencia es efectiva" y asegura considera evidente que "tenemos que seguir trabajando", aunque señala que lo que quedó patente es que "el Parlament actuó con la dignidad necesaria para hacer el reconocimiento a las personas que sufrieron la violencia jurídica y física el 1-O".

La alcaldesa de Girona considera que mereció la pena la DUI porque "merece la pena actuar de forma honesta y llegar hasta el final en la defensa de tus principios más profundos".