Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, aislada tras dar positivo en coronavirus

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha dado positivo en coronavirus. Así lo ha anunciado ella misma con un mensaje en su cuenta de Twitter.

La diputada de Ciudadanos por la provincia de Almería ha informado de que se encuentra bien y no tiene síntomas, por lo que seguirá trabajando de forma telemática.

"Al tener conocimiento de un posible contacto con covid-19, por precaución me he hecho la prueba PCR y ha dado positivo. Me encuentro bien y sin síntomas, por lo que voy a seguir trabajando desde casa", dice Marta Bosquet, que pide "responsabilidad y precaución" para superar el coronavirus "cuanto antes".

Marta Bosquet es la última en unirse a una larga de políticos españoles que han dado positivo en las pruebas de coronavirus. Carolina Darias, Irene Montero, Isabel Díaz Ayuso, Quim Torra, Santiago Abascal o Fernando Simón son algunas de las caras más conocidas que ya han superado el coronavirus dentro del mundo de la política.