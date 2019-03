Marta Bosquet, sobre la presencia de Vox en la Mesa del Parlamento: "No es mi papel valorar las fuerzas que me han votado"

Marta Bosquet, de Ciudadanos, recién proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía, ha evitado valorar la presencia de Vox en la Mesa del Parlamento. "Mi papel ahora es institucional y me pongo en servicio de las distintas fuerzas parlamentarias que forman esta cámara", asegura.

La ya presidenta de la Cámara ha asegurado que es "la presidenta de los 109 diputados, me hayan votado o no me hayan votado".

Bosquet, diputada de Ciudadanos por la provincia de Almería, resultó elegida presidenta del Parlamento andaluz con un total de 59 votos de los 109 parlamentarios andaluces, en el transcurso de la sesión constitutiva de la XI Legislatura autonómica.