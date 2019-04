Maroto (PP): " El PSOE debe deshojar la margarita y romper la cerrazón del no es no"

Javier Maroto, vicesecretario Sectorial del Partido Popular, ha declarado en una entrevista en Espejo Público que "la clave del debate es que el PSOE deshoje la margarita". Le pide a los socialistas que "de una vez digan lo que van a hacer, ya que el 'no' a Rajoy implica o que tengan una alternativa de Gobierno con Podemos o su alternativa sean las terceras elecciones".

Dice que en un proceso de negociación tiene que haber dos partes: "En la primera se deben de cambiar las posturas para que haya una voluntad de acuerdo y la segunda es llegar a los contenidos y firmar un documento". "Esto es lo que hicimos con Ciudadanos y Coalición Canaria, pero el PSOE no es capaz de superar la primera fase y no deja que el PP pueda poner sobre la mesa ningún contenido porque cada vez que les ofrecemos cuestiones sin lineas rojas, su respuesta es la del no es no".

Maroto ha dicho que "cuando hay voluntad de entendimiento y capacidad de acuerdo, el PP, del que se decía que no tenía capacidad de interlocución, ha firmado un acuerdo que demuestra voluntad de pacto con aquellos partidos que han tenido disposición de hacerlo".

También ha mencionado que "al igual que muchos miembros del PSOE que no están de acuerdo con el líder socialista, también existen encuestas que nadie ha desmentido donde la mayoría de las bases socialistas prefieren que no haya bloqueo y que el PSOE permita un gobierno".

Con respecto a un entendimiento con el PNV ha dicho que lo ve muy difícil y que no van a pactar con un partido que "vota siempre que puede con Podemos y con Bildu, que aprueba las leyes con estos partidos y que saca la cara a Otegi para que sea candidato en las elecciones". También ha dicho que la primera reclamación que pusieron fue hablar sobre los presos de ETA que es lo que normalmente hace Bildu".

Por eso ha dicho que aunque mantendrán en contacto con ellos ya que hay cuestiones, sobre todo económicas, donde el entendimiento es posible, "la moderación no la representa el PNV sino el Partido Popular ya que su estrategia coincide con un pacto con Podemos y Bildu".