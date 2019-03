El PP "pasa página" tras la marcha de Cospedal: "No se va a tolerar ningún comportamiento que no sea ejemplar"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que "no se va a tolerar ningún comportamiento que no sea ejemplar" tras la marcha de la ex secretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal por aparecer en los audios del excomisario José Manuel Villarejo. "Vamos a ser absolutamente inflexibles con cualquier irregularidad o ausencia de honestidad sea quien sea", ha indicado.

Así se ha pronunciado en declaraciones ante los medios de comunicación, en el Congreso del PPE que se celebra en Helsinki (Finlandia), un día después de que Cospedal haya renunciado a su escaño en el Congreso por la polémica de las grabaciones con el excomisario José Manuel Villarejo. Casado señala que "esto no es algo nuevo" y que será uno de sus "puntos fundamentales" de su "actuación como presidente" del PP.

Ante la contundencia con la que se ha expresado su 'número tres', Javier Maroto, asegurando que el PP "pasa página" con la salida de Cospedal, Casado ha señalado que su responsable de Organización y él mismo se han "caracterizado siempre" por defender las siglas del PP, pero también por "exigir responsabilidad y ejemplaridad" a los miembros del partido que "hubieran podido hacer algo mal"

"¿Si me parece adecuado espiar a un compañero? No, tajante", ha asegurado Maroto en declaraciones en Onda Cero, haciendo referencia a las grabaciones publicadas por el diario 'Moncloa.com' que apuntan que Cospedal encargó investigar a Javier Arenas.

Según ha defendido, la decisión de Génova es "pasar página con todas las consecuencias", asumiendo el caso de Cospedal no puede poner en entredicho los pilares del proyecto 'popular'. Preguntado si la marcha de Cospedal responde a una exigencia de la dirección nacional, Maroto ha defendido que la decisión de Cospedal de dejar el escaño ha sido fruto de "su reflexión personal". "Ha confesado su equivocación y comparte los valores del PP", ha alegado.

El dirigente 'popular' ha defendido que el proyecto del PP liderado por Pablo Casado se basa en la "limpieza", "honestidad" y "transparencia", por lo que, a su juicio, en el caso que afecta a la ex número 'dos' del partido "no valen medias tintas" ni "mirar para otro lado".

"Además de palabras tiene que haber hechos, la honestidad y limpieza no es una opción para el PP de Casado sino una obligación", ha recalcado Maroto, diciendo que actitudes contrarias a estos valores "no entran" dentro del partido.