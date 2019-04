Marín: "Sánchez va a tener que ir preparado con la chequera para repartir ministerios con Podemos, IU y Compromís"

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha afirmado que su partido no tiene "las mismas prisas que el PSOE por cerrar un acuerdo" que permita la investidura de Pedro Sánchez. "Hay escollos difíciles de salvar", ha reconocido en una entrevista en el programa Espejo Público. En concreto, ha citado la "posición socialista en materia laboral, también el modelo fiscal que Ciudadanos defiende desde la armonización y sin privilegios para ninguna comunidad autónoma", además de una transición desde la "antigua política".

Lo que ha dejado claro es que hay elementos "incompatibles" entre Ciudadanos y Podemos que hacen que no sea posible un acuerdo a tres bandas entre estos dos partidos con el PSOE, en concreto en referencia al "modelo territorial, de la unidad de España y nuestro compromiso con Europa". "El PP, el PSOE y Ciudadanos tenemos muchos puntos en común y a lo mejor sería un escenario más posible a la hora de plantear acuerdos", ha subrayado. Además, ha advertido de la dificultad para "gobernar y legislar" si se deja al margen a los 'populares' porque éstos tienen mayoría absoluta en el Senado.

Marín ve como algo "bueno" el encuentro de los socialistas con Podemos, IU y Compromís, aunque ha añadido "Pedro Sánchez va a tener que ir a esta reunión preparado con la chequera para repartir ministerios y sillones porque es lo que se va a poner encima de la mesa por parte de estas fuerzas políticas". En contraposición, ha añadido que desde Ciudadanos seguirán "intentando poner encima de la mesa las reformas y los asuntos que son importantes, y no hablar del reparto de sillones y de ministerios como hemos venido escuchando al señor Pablo Iglesias".

Por otra parte, Marín ha valorado como poco "sensato" pensar que PP y Ciudadanos podrían concurrir juntos a unas hipotéticas elecciones en junio, argumentado que los 'populares' tienen "muchas cosas que explicar a los españoles" y que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, aún tiene que "hacer autocrítica". "Me suena a una música con poca letra, es posible pedir imposibles pero no es sensato", ha dicho Marín, que ha contrapuesto la "coherencia" del proyecto, el discurso y la práctica de Ciudadanos, que "no solo predica sino que hace". "El PP tiene que resolver sus problemas, que son muchos y muy graves, tiene que explicar a los españoles muchas cosas y, el propio, Rajoy que hacer autocrítica y ver otras posibilidades si se convocaran nuevas elecciones", ha dicho el portavoz de Ciudadanos en Andalucía.