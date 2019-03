María José Rienda asegura estar "tranquila" y dice que "está al corriente" de sus obligaciones fiscales

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, aseguró estar "tranquila" ante la información de una posible evasión de impuestos a través de sociedad instrumental cuando era deportista porque "está al corriente" de todas sus obligaciones fiscales y recordó que lo publicado ha salido del 'Portal de Transparencia del Gobierno'.

Según informaciones, la exesquiadora utilizó una sociedad instrumental, creada en 2004 y sin actividad desde 2011, para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos ocho años de su etapa como deportista, lo que está prohibido por la Agencia Tributaria, y en la que también figuraban un chalé y un ático. Según la información, la andaluza declaró ingresos por valor de al menos 1,4 millones de euros.

"Esta información se ha sacado del Portal de la Transparencia del Gobierno, que es público por lo que no se ha escondido por mi parte ninguna información. No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido evasión de impuestos en ningún momento, estoy al corriente de mis obligaciones fiscales", expresó Rienda a los medios tras acudir a la presentación de la campaña #abusoenfueradejuego con motivo del Día Europeo de la protección de los niños de la explotación sexual y el abuso sexual que se celebra este próximo domingo.

La dirigente recalcó que está "tranquila". "Pero me da pena por la gente que me quiere, me aprecia y que se ha alarmado", confesó la granadina, que subrayó que es "la primera sorprendida" por la noticia y que está "en contacto permanentemente" con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Guirao, y con "toda la gente del Gobierno".

"Estaba fuera compitiendo 200 días al año e hice como muchos otros deportistas que ponen la gestión de determinadas actuaciones en mano de asesores. En esa asesoría se me aconsejan dos maneras porque está la parte física, donde quiero que quede claro que todo lo recibido en premios y becas se ha justificado siempre con el IRPF, y luego otra parte porque en 2004 empecé a ganar competiciones, fui bastante pública y tenía más actividad de publicidad", apuntó Rienda.

Por ello, creó en 2004 una empresa de publicidad "por la que todos los contratos" de patrocinio "se hacen a través de ella igual que cualquier otra empresa que existe hoy en día, igual", aseveró la presidenta del CSD.

Preguntada por las viviendas que están en esta sociedad, Rienda insistió en que esta empresa "tiene actividades igual que otra, dentro de la publicidad y de la gestión que ha podido tener". "Figuran, es que no se han escondido porque están en la declaración", zanjó.