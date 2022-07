Mari Mar Blanco participará finalmente en el homenaje por el 25 aniversario del asesinato de su hermano

Mari Mar Blanco sí estará, finalmente, en el homenaje a su hermano Miguel Ángel, asesinado por ETA hace 25 años. El alcalde de Ermua la excluyó de intervenir en ese homenaje, dijo él que "por motivos de protocolo". Ella envió una carta al alcalde con copia al presidente Sánchez y al Lehendakari Urkulluy finalmente el alcalde ha tenido que rectificar.

AL homenaje de Miguel Ángel Blanco asistirán entre otros el Rey y el presidente del Gobierno. Pero muchas asociaciones de víctimas se han descolgado. Ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ni Dignidad y Justicia asistirán, por los pactos del Gobierno con Bildu. COVITE apoya el acto porque lo ven "merecido", pero no irá nadie de la junta directiva. Lamentan que el Ejecutivo homenajee a las víctimas de ETA mientras gobiernan, según ellos, con el apoyo de su brazo político.

Ese último pacto del Gobierno y Bildu, tampoco pone de acuerdo a Felipe González y a Zapatero. El primero está en contra. Dice que con los herederos de Batasuna no hay nada que pactar. El segundo, a favor, dice que no hay que tener miedo al pasado. "La democracia española con las leyes de memoria de 2007 y la de ahora se perfecciona. No tenemos que tener miedo, en absoluto, a mirar a nuestro pasado", ha dicho Zapatero. "Me temo que las memorias se conviertan en desmemorias. Yo no iría a nada con Bildu", ha aseverado González.

La carta de Mari Mar Blanco

Tras conocerse la exclusión de Mari Mar Blanco del acto homenaje, esta envió una carta al alcalde socialista de Ermua, Juan Carlos Abascal, en la que le pedía poder participar "en una efeméride tan señalada". Esta carta la envió después de una conversación telefónica en la que también le pidió poder intervenir.

Además, Mari Mar Blanco también tildó de poco "convincentes" las explicaciones que le ofrecieron y señaló que le resultaba "imposible" explicar por qué no iba a poder pronunciar un "breve discurso" cuando se cumplen 25 años de la muerte de su hermano.