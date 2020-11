Maratón de reuniones del Gobierno para asegurarse el apoyo a los Presupuestos del Estado 2021

El Gobierno ha recabado ya el apoyo parlamentario necesario que le permite encarrilar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y superar el examen del debate de totalidad de los próximos 11 y 12 de noviembre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, mantuvieron un intensivo de reuniones con varios grupos parlamentarios para asegurarse el respaldo necesario para la votación y alejar el fantasma de las cuentas para el 2020 que recibieron el rechazo del Congreso.

Ciudadanos... y todos los demás

Aunque el terreno ya estaba muy avanzado, según fuentes gubernamentales, las reuniones permitieron asentar algunos aspectos porque se ahondó en cuestiones técnicas y de detalle, toda vez que el proyecto de PGE ya está presentado en su conjunto y aprobado por el Consejo de Ministros. La ministra y Álvarez se vieron con representantes de Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del PDECat, de Nueva Canarias, Compromís, Bildu, Bloque Nacionalista Galego(BNG) y Teruel Existe.

Excepto el PNV

Siguiendo con su tónica habitual cuando se trata de Presupuestos, el PNV eludió la “foto” de la negociación, pero avanzó que, “en coherencia con las conversaciones que viene manteniendo con el Gobierno español a lo largo de las últimas semanas sobre el proyecto presupuestario”, optarán por no presentar una enmienda a la totalidad Así, "se concede un margen de confianza a la negociación con el ánimo de que culmine en un acuerdo satisfactorio”, aunque desde el PNV se advierte de que “esta decisión no presupone su voto favorable a las cuentas, sino que dependerá del éxito de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda”. Fuentes de Hacienda son conscientes de que la negociación con el PNV es “seria” y “muy discreta”, centrada en objetivos, y que se sabe “cómo se entra, pero no cómo se sale”, aunque seguros de que habrá “sí o sí” un acuerdo.

Votos en contra

El Partido Popular se reserva su estrategia con vistas a la votación previa del proyecto. En contra de las cuentas públicas ya han avanzado su oposición Vox, Junts per Catalunya, BNG y Coalición Canaria, que presentarán sendas enmiendas a la totalidad del proyecto. Las enmiendas a la totalidad, en atención a la tramitación especial de los PGE, se votarán de manera conjunta el próximo 12 de noviembre.