Manuela Carmena se arrepiente de haber fundado Más Madrid: "Me equivoqué"

Manuela Carmena ha concedido una de sus entrevistas más personales, en la que ha sido muy crítica sobre algunas de sus decisiones en el mundo de la política. La exalcadesa de Madrid no ha dudado en señalar ante los micrófonos de Radio Inter que se arrepiente, entre otras cosas, de hacer fundado Más Madrid: "Me equivoqué porque me parecía que era imprescindible una plataforma. No una candidatura que fuera un álbum de cromos de partidos políticos".

Así, ha reiterado que conformó Más Madrid con personalidades de la sociedad civil y expertos con las que no era necesaria "la designación por parte de un partido" y que le sorprendió que

Sin embargo, para hablar de Íñigo Errejón todo han sido palabras positivas: "un político estupendo y muy joven". Así, entiende que podrá demostrar su valía a lo largo del tiempo porque "cuando las cosas no salen como tu quieres, te preparan para que salgan más adelante".