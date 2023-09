Manuel Mostaza, politólogo: "si hay investidura no va a ser fácil y si hay gobierno será complicado"

El equipo de Antena 3 Noticias ha podido entrevistar a Manuel Mostaza, un politólogo que ha dado su opinión acerca de la actualidad política que se vive en España en estos momentos. Por una parte, una posible investidura fallida, por otra parte, la amnistía, que está generando mucho debate no solo dentro de la esfera política, sino que lo hace en toda la sociedad.

El primer tema que se ha tratado en la entrevista ha ido encaminado a qué va a ocurrir en el día de hoy, Manuel Mostaza ha apuntado a que lo más probable es que Núñez Feijóo no sea investido. Sin embargo, deja la puerta abierta a posibles sorpresas: "Hemos tenido tantas sorpresas en la vida política española en los últimos años que yo ya no me atrevo a dar nada por seguro". Si la investidura finalmente decae, se abrirá el plazo para una nueva consulta del rey que probablemente de manera previsible esta vez proponga Pedro Sánchez como candidato tal y como ha asegurado Mostaza.

Una buena baza electoral

Uno de los debates que hay es acerca de la amnistía, pero ahora, el precio del apoyo a Sánchez se ha encarecido: ahora se exige un referéndum por parte de los independentistas. El politólogo ha informado que de cara a un posible investidura, esto puede tener dos explicaciones: "Puede ser una forma de negocio el alta, o el inicio del fracaso de la investidura". Manuel Mostaza asegura que para el presidente del gobierno en funciones sería una buena baza electoral el decir: "Yo no accedí ante sus exigencias".

¿Podría acceder el Psoe a la petición de referéndum?

El politólogo afirma que el artículo dos de la constitución asegura que España es una indisoluble unidad de la nación, y que un referéndum de autodeterminación sólo se reconocería para situaciones de dominio colonial o en la salida de una guerra. Según su opinión, es impensable que el Partido Socialista se plantee ceder ante estas presiones para poder llevar a cabo un referéndum de autodeterminación.

El Partido Popular es el primer partido de la cámara y tiene mayoría absoluta en el Senado

Para el Partido Popular, según opina Manuel Mostaza, no es fácil de entender que habiendo sido la fuerza más votada y teniendo el grupo mayoritario de gobernar a Sánchez, no pueda llevarlo a cabo. Esto sumado a que para el PP, cambiar algo de la esfera política es muy complicado ya que por una parte, ya son el primer partido de la cámara y tiene mayoría absoluta en el Senado. A esto, además, hay que sumarle que hay algunas zonas en las que los populares no han cogido mucha gratitud por parte del Partido Socialista.

50% de posibilidades de repetir las elecciones

Para el politólogo, la opción de repetir las elecciones es cada vez más viable: "Es muy complicado articular una mayoría sólida de esta manera, ¿no? Puede haber investidura, pero yo ahora mismo lo pondrían un 50 %. Yo creo que hay un 50 % de posibilidades de que vayamos a elecciones".