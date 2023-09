Junqueras insiste en que el apoyo de ERC a Sánchez no está garantizado: "Queremos una amnistía"

Aún no ha finalizado el intento de investidura de Feijóo aunque, en el horizonte, a la que se presta más atención es a la hipotética investidura Pedro Sánchez. Este jueves, el presidente del Gobierno en funciones ha reiterado que Alberto Núñez Feijóo ha consumado su "derrota" y se ha mostrado optimista en cuanto a los plazos para llegar de nuevo al Palacio de La Moncloa.

Lo imprescindible para que eso suceda es cumplir con las exigencias de los independentistas -cuyo voto tiene que ser favorable- y, en este sentido, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz,ha manifestado ser "optimista" con las negociaciones remarcando que se necesita un Gobierno de coalición "ya".

A pesar de estas declaraciones públicas, este jueves Oriol Junqueras, líder de ERC, ha rebajado las expectativas del Gobierno y no ha garantizado que los votos de su partido estén garantizados para Sánchez. "No, absolutamente no", ha expresado Junqueras a las puertas del Congreso de los Diputados.

Otro aliado fundamental para sacar adelante la mayoría necesaria es el PNV, que esta jornada ha abierto la puerta a que se pudiera volver a las urnas. Esta mañana, el portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación vasca, Aitor Esteban, no ha descartado una repetición electoral si Sánchez llega a pensar que le favorece. De producirse esta situación, los nuevos comicios serían el próximo año, a mediados de enero.

La discreción sigue siendo la respuesta del Ejecutivo

Desde hace meses, el Gobierno siempre ha mantenido que llevaba las negociaciones en privado, que ahora era el momento de Feijóo y que se comunicarían los avances cuando se formalizaran los acuerdos. Yolanda Díaz hoy ha vuelto a recetar "discreción" para que culmine el diálogo con las distintas fuerzas parlamentarias. Para el PP estos pactos son una forma de "chantaje" que ellos no están dispuestos a asumir.

La hipotética investidura de Sánchez no tiene una fecha prevista, aunque se maneja que pudiera suceder en octubre, antes del dieciocho cumpleaños de la Princesa de Asturias, Doña Leonor, momento en el que tendrá que jurar la Constitución en las Cortes.