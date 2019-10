Manuel Marchena habla sobre la sentencia del 'procés'

Manuel Marchena ha tenido que hacer alusión a la sentencia del 'procés', al preguntarle por algún ejemplo de su trabajo, que se debe incluir en la exposición para seguir como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. Aun siendo una sentencia "muy especial", no la incluyó en la solicitud al enviarla antes de dictarse. Ahora, ante el CGPJ ha dicho que "por su contenido, extensión y los problemas que hemos tenido que abordar, es de una gran complejidad y que ha exigido de todos los componentes de la sala un esfuerzo deliberativo pues muy señalado y que quiero destacar".

También ha destacado un posible problema. Si se tiene que juzgar a Carles Puigdemont puede que no haya jueces disponibles: "Si tuviera que repetirse algo de este enjuiciamiento nos encontraríamos con el problema de quién formaría la sala", ya que los de esta sentencia ya han actuado en el caso. Con lo que habría que prever mecanismos de sustitución.

Filtración de la sentencia

También le han preguntado por la filtración anticipada de datos de la sentencia. Dice que la sentencia no se conoció, pero sí datos que eran ciertos. Más bien piensa que se trataron y analizaron algunos datos y conversaciones que llevaron a conclusiones correctas. Aunque piensa que no salieron de la sala, lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder". Cree que es un mal al que se tiene que hacer frente.

Único candidato

El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, cuyo mandato de cinco años concluye en los próximos días, es el único candidato que se presenta al cargo, por lo que será previsiblemente renovado. Ello no excluye que, en cumplimiento de la normativa sobre nombramientos, tenga que explicar su proyecto en una vista pública ante una comisión de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es una de las más prestigiosas de la carrera por la trascendencia de las decisiones que se adoptan y por ser cúspide de la jurisdicción penal en España. Marchena, como presidente de este órgano, ha alcanzado gran notoriedad pública y más tras ser ponente de la sentencia que ha condenado a los líderes independentistas por el denominado "procés" en Catalunya. No obstante, y pese a ser el único candidato, Marchena debe explicar su proyecto para los próximos cinco años en una comparecencia pública ante la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces. Posteriormente, la Comisión presentará una propuesta que será llevada al Pleno del Consejo para su aprobación.