Martínez Maillo (PP): "No solo le vamos a pedir responsabilidad a Sánchez sino también que diga cuál es su alternativa si su voto es negativo

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha declarado este lunes en Espejo Público que ve muy difícil que Rajoy salga investido presidente, "aunque nosotros llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir un gobierno para España y para impedir las terceras elecciones".

Aun así ven esperanzas de tener un gobierno pronto ya que si no, "no hubiéramos hecho este acuerdo". "Es la demostración de que con el diálogo y el acuerdo se puede desbloquear la situación", ha dicho Maillo. "Pero cuando un partido se coloca en el rincón sin querer hablar con nadie con lo que se encuentra uno al final es con un bloqueo", ha expresado del PSOE.

"Nosotros tenemos esperanzas y lo vamos a intentar hasta el final y tras el acuerdo con Ciudadanos queremos trasladárselo a Pedro Sánchez y le pedimos que no dificulte la formación de un gobierno y que asuma su responsabilidad", ha mencionado.

Sobre la decisión de que fueran los portavoces los que firmaran el acuerdo, Maillo ha dicho que ellos han "tratado de huir de la teatralización que hubo en el mes de diciembre, y hemos tratado de que en una semana se llegue a un acuerdo, con reuniones discretas. Por eso en el momento de la firma quisimos guardar las formas con los presidentes en la mesa de trabajo y la posterior firma de los portavoces, cosa que Ciudadanos siempre estuvo de acuerdo".

También ha hablado sobre la disposición que tiene el Partido Popular para "evitar las tercera selecciones". Ha comentado que aunque el miércoles y el viernes, Rajoy no consiga superar la investidura, "los siguientes dos meses el presidente seguirá intentándolo y trabajará hasta el último día para evitar otras elecciones".

En relación con la reunión que va a mantener este lunes Rajoy con Sánchez ha dicho que "no solo le vamos a pedir responsabilidad sino también que le diga a los españoles cuál es su alternativa si dice no a Rajoy, porque todos los partidos tiene una alternativa, pero el PSOE está en el rincón diciendo "no", sin ofrecer ninguna alternativa a los españoles y no tiene ninguna opción válida para desbloquear la situación en España".

También ha dicho que si el PSOE le pone alguna condición para no votar en contra de Rajoy, estarían "encantados y dispuestos a llegar a cualquier acuerdo, ya que el PP está demostrando que puede llegar a acuerdos con otros partidos

Sobre el 'no' del PNV, cree que "todo lo que digan esta condicionado por la cita electoral vasca". "En el documento no hay ningún impedimento para que se sumaran aunque tenemos que seguir necesitando la responsabilidad de Estado del PSOE ya que con los votos del PNV tampoco bastaría".