Madrid: Últimas noticias,, rebrotes de coronavirus y sucesos en Madrid hoy viernes 7 de agosto, en directo

La Comunidad de Madrid sigue registrando un aumento en los contagios de coronavirus y más hospitalizaciones. Hoy técnicos del equipo de Fernando Simón se reúne con Sanidad de Madrid. Hay novedades además en el crimen de una mujer en Chapinería. Consulta los datos de contagios y fallecidos de coronavirus en Madrid y sigue las noticias de última hora de Madrid hoy viernes 7 de agosto.

Más contagios pero escasa detección de asintomáticos

Reunión este viernes entre el equipo técnico del director de Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y la Comunidad de Madrid para analizar el aumento de casos de coronavirus, que se está duplicando cada semana, y la falta de detección de los asintomáticos. Los rastreadores buscan entre los contactos de positivos contagiados no detectados y de media en España se está logrando llegar a detectar un 60% aunque en la Comunidad de Madrid ronda el 10%.

En las últimas 24 horas se han detectado en la Comunidad de Madrid 508 positivos por coronavirus y dos fallecidos. El número de pacientes hospitalizados a día de hoy es de 317, frente a los 295 que estaban ingresados ayer, mientras que los pacientes en UCI son 43, tres más que el miércoles cuando había 40 personas en UCI.

El último brote notificado ayer en una residencia de ancianos de San Martín de la Vega suma ya 52 positivos, de los que dos han fallecido y siete han necesitado ingreso hospitalario.

Las personas en seguimiento domiciliario por parte de Atención Primaria son ahora 2.305, mientras que el miércoles eran 1.640 ayer. Además, 36 personas han recibido el alta hospitalaria en las últimas 24 horas frente a los 38 que abandonaron el hospital el día anterior.

Alcaldes preocupados por el reparto de fondos de reconstrucción

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se reúne por videoconferencia con los regidores de Bilbao, Cádiz, Granada, Lleida, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza para analizar el real decreto de medidas financieras, de carácter extraordinario, que moviliza 5.000 millones de euros para que los ayuntamientos con remanentes colaboren en la recuperación social y económica tras la emergencia sanitaria.

Fijan nueva reunión entre los MIR y Sanidad

Los Médicos Internos Residentes mantienen ya cinco semanas de protestas por su situación laboral y celebrarán una nueva reunión el lunes a las 11:30. Desde la Comunidad de Madrid ya se les ha hecho llegar que no podrán asumir todas las peticiones de subida salarial. Los MIR aseguran que no tienen condiciones de trabajo dignas y recuerdan su papel en los momentos peores de la pandemia del coronavirus. De momento el consejero Javier Fernández-Lasquetty ha dicho que la Comunidad de Madrid está "dispuesta a mejorar las retribuciones de los MIR" aunque asegura que "sus pretensiones están muy por encima de lo que nos parece razonable" y ha añadido que está dispuestos a mejorar sus retribuciones pero no con un "crecimiento desorbitado".

Ayudas para hacer frente al coronavirus en Torrelodones

El Ayuntamiento de Torrelodones ha abierto el plazo para pedir las ayudas de hasta 2.000 euros a empresas y autónomos. El objetivo es ayudar a paliar los gastos provocados por la crisis del coronavirus. Se pueden solicitar por vía telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento. El plazo para pedirlas es hasta 30 días naturales a partir de este viernes. Ya aparecen publicadas en el 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid'.

Detenidas la hija y el yerno de la mujer descuartizada en Chapinería

Novedades en la investigación del asesinato de una mujer que apareció descuartizada y enterrada en un parque de Chapinería. La Guardia Civil ha detenido a una de las hijas y al yerno de la mujer conocido como 'El Loco' en la zona y con un amplio historial de antecedentes por robo, malos tratos y desobediencia. La hija había declarado en una entrevista en Espejo Público que creían que su madre estaba de vacaciones. Los vecinos aseguraban que eran habituales fuertes discusiones entre ellas.