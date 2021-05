Madrid 'amenaza' con vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca si Sanidad no toma una decisión "pronto"

La vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años está paralizada desde mediados de abril en España. Sin embargo, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en rueda de prensa que empezará a inocular las segundas dosis de este suero a todas las personas que ya recibieron la primera dosis en la comunidad si el Ministerio de Sanidad no toma una decisión al respecto “en los próximos días o semanas”.

En la Comunidad de Madrid hay 141.000 personas que esperan la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Pero con la paralización de la inyección de este suero, aún no han sido vacunadas de la segunda dosis, y por lo tanto, no han recibido la espera inmunidad. Por ese motivo, Isabel Díaz Ayuso advierte a Sanidad que de no tomar una decisión "pronto" al respecto de si vacunar o no a los menores de 60 años con AstraZeneca, Madrid tomará la decisión por su cuenta.

Ayuso también ha subrayado que la Consejería de Sanidad de Madrid espera que “no se tire ninguna dosis” de las vacunas. Según la presidenta en funciones, el “ritmo (de vacunación) es incierto” y aunque será “difícil” alcanzar la inmunidad de rebaño anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no piensa "volver atrás ahora". Todo esto, refiriéndose a la paralización de la inoculación con la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años.

Además, la decisión de vacunar a los madrileños si Sanidad no se pronuncia al respecto, es "para que no se pierda el efecto de la primera (dosis)” ha justificado.

Ayuso investigará el tránsito de Barajas y su relación con la pandemia

En esta misma rueda de prensa, Ayuso ha explicado a los medios que lleva mucho tiempo 'quejándose' de la falta de información sobre el tránsito del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y su relación con el coronavirus en la Comunidad de Madrid. “Con esa opacidad es muy complicado analizar la relación entre el Aeropuerto y el trabajo que están realizando nuestros servicios públicos de la sanidad madrileña”, ha recalcado.

Por eso propondrá al Partido Popular que impulsé una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar la relación de estos dos factores.