La madre acusada de enviar a sus hijos al Daesh elude su ingreso en prisión tras arrepentirse y reconocer los hechos

Rhimou Ben Youseff, la mujer marroquí residente en Badalona, en Barcelona, que ha sido juzgada este martes en la Audiencia Nacional por facilitar en marzo de 2015 el viaje a Siria de dos de sus hijos menores de edad para unirse a las filas del Daesh, ha admitido los hechos, pero ha mostrado su arrepentimiento y ha rechazado la violencia.

Por ello, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, la fiscal Dolores Delgado ha pedido para Youseff una pena de dos años de prisión, frente a los siete que pedía inicialmente, de modo que, al no tener antecedentes, evitará ir a prisión.

Así, Juzgada por colaboración con organización terrorista, la acusada ha reconocido que su hijo mayor, Yassin Atanji, murió en Siria combatiendo en las filas del Estado Islámico y que otros dos hijos menores de edad, gemelos, iniciaron entonces un proceso de radicalización en la ideología yihadista que culminó con su integración en el grupo terrorista y su determinación de desplazarse a Siria. Ambos fueron juzgados y condenados por el Juzgado Central de Menores en diciembre de 2016.

Un hombre les inculcó "ideas tergiversadas del Islam"

Asimismo, la mujer explica que se radicalizaron cuando fueron a Marruecos en 2014 a "aprender el Corán", ya que "fueron captados" por un hombre que les inculcó unas "ideas tergiversadas del Islam". Según la investigada, ella no quería que sus hijos se marchasen a Siria, pero que no sabe cómo dijo que sí y aceptó que lo hicieran, dando su consentimiento para que viajaran. Pero ha remarcado que entonces desconocía los fines de la organización terrorista y que no había oído hablar de ella hasta que su hijo mayor falleció.

De esta forma, el abogado defensor de la acusada, Jacobo Teijelo, se ha adherido a dicha petición de pena, que no supondrá el ingreso en prisión de la acusada, y ha alegado que los gemelos, condenados en su día a 18 meses de internamiento por integración en organización terrorista, ya están reinsertados tras ser sustituida esta pena por la de libertad vigilada con contenido socio-educativo. La madre ha asegurado que junto a sus hijos "hacen vida normal", por lo que considera que "no tendría sentido su ingreso en prisión".

A preguntas de su letrado durante su declaración, la acusada, con residencia en Badalona, ha condenado los últimos atentados cometidos en Cataluña y ha asegurado: "Han causado un gran dolor en mi corazón". Además ha recordado que fue de las primeras madres musulmanas que salieron en las manifestaciones de "rechazo de estos actos inhumanos que no tienen nada que ver con el islam ya que matan a inocentes", ha aseverado.