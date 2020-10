Macarena Olona, a Pablo Iglesias: "Ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico coletas, el que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano"

Tensa y áspera sesión de control al Gobierno en la que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha protagonizado un duro rifirrafe con la portavoz de Vox, Macarena Olona.

Macarena Olona acusó a Pablo Iglesias de impulsar amenazas hacia el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón después de que el magistrado pidiese al Supremo que investigue al líder de Podemos por el caso Dina. El vicepresidente segundo ha asegurado que "varios analistas" de redes sociales han "demostrado" que las amenazas al juez provienen de cuentas "vinculadas a la extrema derecha y a Vox". "El Ministerio del Interior lo está investigando ya", ha añadido.

Pablo Iglesias aseguró que tanto él como su partido condenan "todo tipo de amenazas provengan de donde provengan", y reprochó a Olona que ellos, sin embargo, no censuraron el acto vandálico sobre la estatua del presidente de la República Francisco Largo Caballero y que, incluso, han lanzado hace apenas dos días amenazas sobre el Tribunal Constitucional sobre el decreto de estado de alarma en Madrid.

Olona ha advertido a Iglesias de que las imputaciones sobre él y su formación "no han terminado", sobre todo después de conocer que su "concubina judicial", en alusión a su exasesora Dina Bousselham, recibió la orden de no colaborar con la policía. "Es un auténtico matón, practica el matonismo político, la realidad es que no me engaña, porque ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al autentico coletas, el que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano", ha criticado Olona.

Iglesias le ha replicado: "Esas amenazas orales demuestran una enorme frustración y complejo. Les gustaría ser fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios".