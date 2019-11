Los dirigentes socialistas respaldan el acuerdo con Unidas Podemos, pero no quieren depender de los independentistas

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, ha apoyado el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la formación de un Gobierno de coalición y ha abogado por no depender de los independentistas, aunque eso no signifique "que no se deba hablar".

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura,, ha consideradoel preacuerdo para formar gobierno alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha añadido que si tuviera que poner él su firma lo haría "sin ningún problema". Por otro lado, y a preguntas sobre la posición de los independentistas a la hora de elegir al presidente de Gobierno ha indicado que la "única opción" para. "No los hagan importantes. No permitan que sea la abstención de los independentistas lo que permita que haya un gobierno en nuestro país", ha aseverado.

De diferente opinión es el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ha insistido en que presentará su baja como militante del PSOE si finalmente Pedro Sánchez "forma Gobierno con Podemos, ERC y los independentistas". Ibarra se ha ratificado así en las declaraciones que ya hizo en el año 2016 rechazando que Sánchez intentase formar un Gobierno alternativo al del candidato del PP, Mariano Rajoy.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha respaldado el acuerdo alcanzado entre el presidente, Pedro Sánchez, y Unidas Podemos, ya que cree que son "diez puntos buenos" para el país, y ha reclamado que los "patriotas de boquilla" permitan que el Gobierno "eche a andar" y trabajen como oposición.