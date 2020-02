Los diputados de la CUP solo asistirán a las sesiones del Congreso que les interesen

El diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran considera "fuera de lugar" la propuesta de Ciudadanos para que no se pague el sueldo a los diputados de la formación anticapitalista catalana los días que no acudan a las sesiones plenarias de la Cámara Baja, unas ausencias que, ha remarcado, tienen el respaldo de sus votantes.

La organización independentista y anticapitalista catalana es la primera vez que está en el Congreso, antes solo se presentaban a las elecciones locales y autonómicas. "Está fuera de lugar que se trate de marginar a los diputados que han sido legítimamente elegidos para representar a la sociedad catalana que nos ha apoyado", ha señalado Botran justo antes del inicio del primer Pleno de la legislatura. El representante de la CUP ha defendido su decisión de no acudir a todas las sesiones para no quedar "atrapados en la dinámica parlamentaria" y ha dejado claro a la formación naranja que los electores que les han apoyado están de acuerdo con esa posición. "Nosotros siempre contamos lo que vamos a hacer fuera y dentro de las instituciones. Vamos a hacer lo que consideremos necesario, si lo consideramos estaremos y si no, no, y a nuestros votantes eso les gusta", ha enfatizado Botran.