López pide a Iglesias que no bloquee el cambio porque comparten 140 medidas del pacto con C's

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Oscar López, ha pedido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que apoye la investidura del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y no "bloquee el cambio", porque "sobran los motivos" para hacerlo. En concreto, ha dicho que comparten 140 medidas del pacto que el aspirante a La Moncloa cerró con Ciudadanos.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde este viernes tendrá lugar la segunda votación de la investidura de Sánchez, López ha defendido que todas estas medidas -que incluyen desde la universalización de la sanidad hasta la recuperación de los derechos de los trabajadores- se pueden hacer "realidad a partir de mañana".

"No hay excusas, sobran los motivos", ha remachado López, que ha recordado a Podemos que se presentó a las elecciones para cambiar las cosas y ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Y si no permite que Sánchez sea presidente y vota con el PP, ha recalcado, estarán perpetuando las políticas del presidente en funciones. "Espero que no sea la última esperanza de Mariano Rajoy", ha dicho.

El senador ha subrayado que las elecciones del pasado 20 de diciembre arrojaron un Parlamento en el que no hay una mayoría de izquierdas ni una de derechas. Pero lo que sí hay, ha dicho, es una mayoría de más de 200 diputados que defienden el cambio.

Por eso, ha insistido en que a partir de mañana se pueden poner en marcha políticas diferentes para la "gran mayoría" y ha advertido a Iglesias de que, si no lo hace, mañana el Parlamento "no va a cambiar de color" y las mayorías van a ser las mismas.

De esta manera, ha enarbolado un documento elaborado por el PSOE con 140 de las 200 medidas pactadas con Ciudadanos, que, ha dicho, Podemos comparte y ha insistido que se pueden poner en marcha de manera inmediata. Además, ha explicado que, una vez haya un gobierno, podrán llevarse al Parlamento otras medidas que quiera impulsar el partido morado, dejando a un lado, eso sí, un referéndum de autodeterminación que el PSOE no va a apoyar "nunca".

No hay reuniones formales con Podemos antes de la votación

Según ha explicado, los socialistas esperan que Podemos haya recapacitado y que su voto sea diferente al del miércoles, cuando dijo que no en la primera votación de la investidura de Sánchez. López ha dicho que no hay prevista ninguna "reunión formal" con dirigentes del partido morado, pero ha apuntado que en las próximas horas estarán todos en el Parlamento y pueden encontrarse.

En el documento, los socialistas insisten en que "no hay excusas para frenar el cambio" y avisan de que si se avanza, se pueden poner en marcha estas 140 medidas "y mucho más". "Si se quiere, se puede, pero hay que querer. Sólo sino se quiere, no se puede y se vota no al cambio", ha remachado.