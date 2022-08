López Miras asegura que la solución es gobernar en solitario: "Cada voto que no va al PP es oxígeno para el PSOE"

"España necesita confianza, seguridad, rigor y gestión. Esto es lo que aporta Feijóo". Así lo afirma el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular (PP).

Las primeras elecciones autonómicas tras su llegada fueron las de Andalucía, donde Juanma Moreno logró mayoría absoluta. "Los españoles confían en una gestión que solo puede aportar el PP", dice Fernando López Miras en una entrevista a 'La Razón'.

Asegura que esta gestión solo debe hacerla el PP "en solitario". "El PP podrá hacer lo que promete si no depende de más partidos para gobernar. Así dará certezas y no un Gobierno que se dedica a hacer un encaje de bolillos como ocurre en el de Sánchez. Cada voto que no va al PP es oxígeno para el PSOE", indica el presidente de Murcia.

AVE en Murcia

Los trabajos que arrancaron el pasado mes de abril de 2019 en la construcción del AVE en Murcia debían haber terminado a finales de 2021, pero se han retrasado. La nueva previsión es terminar antes de este año 2022, pero denuncian varias deficiencias.

"La situación es insostenible. Han cortado todos los trenes de Cercanías y las líneas directas a Madrid. Se nos trata como españoles de segunda", manifiesta sobre la construcción del AVE.

La situación del Mar Menor

El portavoz del Comité de Asesoramiento Científico, Emilio María Dolores, ha afirmado que el estado del Mar Menor está "mucho mejor" que a finales del verano de 2021. En aquel entonces, el Mar Menor sufrió un episodio de anoxia. López Miras también indica que "está en equilibrio", aunque podría verse alterado si cambian algunas circunstancias climatológicas.

"Hemos establecido un plan de retirada de biomasa. Cuando esta materia se descompone se deposita en el fondo del lecho marino y produce la anoxia. Se han recogido más de 17.000 toneladas, cuando en los últimos cuatro años se retiraban 1.500", explica el presidente de la comunidad.

Sin embargo, Fernando López Miras explica que no han encontrado una "solución definitiva" para evitar la anoxia. "La solución definitiva está en evitar los vertidos que llegan a través de la rambla del Albujón. Esto es competencia del Ministerio de Transición Ecológica", indica.

Sistema de financiación en España

La ministra de Hacienda anunció que, después del verano, se remitirá a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación tras la petición de varias comunidades, incluida la Región de Murcia. El secretario ejecutivo de Economía del PP, Luis Marín, reclamó abrir la reforma del sistema de financiación porque es "la peor comunidad autónoma financiada del país".

Fernando López Miras no cree que el Gobierno de Pedro Sánchez termine la legislatura con un cambio de sistema de financiación. "La Región de Murcia es la peor financiada de España. Recibimos menos dinero que el resto para pagar la Sanidad o la Educación", explica.

Sí cree que cuando "Feijóo sea presidente habrá una reforma que trate a todos los españoles con justicia".