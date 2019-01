Juanma Moreno: "Lo primero es saber el estado de las cuentas"

Primera entrevista del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, poco después de la votación en el parlamento. Lo primero es saber el estado de las cuentas, "necesito tener un diagnóstico real para tomar decisiones, el estado de las cuentas y la estructura, tanto instrumental como orgánica", para saber en qué se gasta el dinero, qué organismos existen y qué hacen: "Quiero saber si se está gastando un euro público en algo que no se deba gastar". Probablemente lo primero en su agenda, una vez dé a conocer su gobierno el lunes, sea reunirse con representantes de los sectores educativo y sanitario: "empezar a escuchar, a dialogar, para poder tomar decisiones que puedan beneficiar a estos servicios públicos".

Sobre las críticas por aliarse con Vox, responde que "Franco ha muerto, no sé si algunos no se han enterado, fue en el 75, cuando yo tenía cinco años... y lo que tenemos que hacer aquí es dialogar, todos".

Además, ya en un plano más personal, cuenta que la primera llamada fue a sus hijos y que "no lo entendían al decirles que ya soy presidente, decían pero si ya eres presidente [del partido]... no. no, de la Junta de Andalucía... y eso qué es, pues del gobierno de Andalucía, como Pedro Sánchez, pero en Andalucía... no me digas?... pero llevas policías con pistolas?".