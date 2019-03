Levy critica a quienes están "dispuestos a ceder en todo con tal de alcanzar el poder"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

La secretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que "empezar con un 'no' no es el mejor de los inicios", en referencia a la fría visita de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ha asegurado que "el PP siempre estará abierto al diálogo" pensando en "el futuro de España y de los españoles" y ha afirmado que "no es buena la situación de inestabilidad y de ingobernabilidad".