"Letizia, ¿me darías un abrazo?": El emotivo momento entre la reina y Marujita, de 91 años

La entrega de los premios 'Euros de tu Nómina' del Banco Santander, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, nos ha regalado una de las imágenes más entrañables de la reina Letizia. Doña Letizia, que se encontraba presidiendo la iniciativa corporativa, no ha dudado en fundirse en un abrazo con Marujita, quien, saltándose el protocolo, se lo había pedido sin dudar.

El abrazo más emotivo de Letizia

Marujita, que tiene 91 años, es una de las ancianas beneficiarias de los premios de la pasada edición, ya que recayó en la Fundación Grandes Amigos, que hace compañía a mayores que están solos. Por este motivo, el periodista Ángel Expósito se había acercado hasta su asiento. Marujita, muy emocionada, dio gracias al Banco Santander por el proyecto, para luego sorprender a todos los presentes.

"Letizia, ¿me darías un abrazo?", la pregunta desató las risas de los asistentas. La reina, que se encontraba en la primera fila, se levantó instantáneamente y fue varias filas hacia atrás, donde ya la esperaba, con los brazos abiertos, una emocionada Marujita.

Ambas se fundieron en un abrazo, provocando los aplausos de los invitados. "Señora, pero no llore", le ha dicho Letizia. "No, no voy a llorar, pero chapó por todo lo que hace y ayuda", contestó Maruja, que, fruto de la inercia, solicitó otro abrazo a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

12 fundaciones han sido premiadas

Este ha sido el gran momento de una entrega de premios que ha celebrado su edición número 14 y se financia gracias a los propios empleados del banco, mediante su sueldo. En total, en 2022 se han logrado juntar más de 537.000 euros, elevando la cifra total donada, desde el inicio del proyecto, a 4,6 millones de euros.

Las fundaciones beneficiarias del dinero recaudado de este año son un total de 12, entre las cuales se encuentran Apram, Mamás en Acción, Archalay o la Fundación Rafa Nadal. "La sociedad civil de nuestro país es fuerte, solidaria y potente", ha expresado Letizia.