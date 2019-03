León de la Riva: "En otros países la corrupción la resuelven con un tiro"

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha asegurado este jueves que en España no existe más corrupción que en otros Estados, sino que "aquí se empiezan a crear comisiones y se eternizan y en algunos otros países lo resuelven con un tiro".

León de la Riva, al ser preguntado por los periodistas sobre si los casos de corrupción política podrían afectar a la candidatura olímpica de Madrid, ha indicado que no cree que vayan a perjudicar a la opción española.

"No creo que haya mucha más corrupción política en España que en cualquier otro país, no voy a decir en Turquía, que no voy a entrar. Aquí se empiezan a crear comisiones y se eternizan y en algunos otros países lo resuelven con un tiro", ha dicho.