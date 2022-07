Laura Borràs pierde la presidencia del Parlament por el juicio oral contra ella: "Mi salida es una anomalía democrática"

La Mesa del Parlament de Cataluña ha aprobado suspender a Laura Borrás como presidenta de la cámara y como diputada tras abrirle la justicia un procesamiento por el que habrá de enfrentarse a un juicio oral por presunta corrupción. La resolución ha sido aprobada con los votos a favor de PSC, ERC y la CUP, que, en virtud del artículo 25.4. del reglamento de la Cámara, que obliga a suspender de sus funciones a todos los parlamentarios que vayan a juicio oral, ha dejado sin funciones a Borrás, al menos hasta que se aclare su situación judicial.

La hasta ahora presidenta del Parlament se había negado a dimitir en reiteradas ocasiones, y había apelado a "creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas" para que la Mesa del Parlamento catalán no aprobara su suspensión, pero finalmente ha sido desbancada de su cargo y también como diputada, motivo por el cual no podrá volver de momento al Parlament. La justicia pide para ella seis años de prisión por presunta corrupción en fraccionamiento de contratos.

La caída de Borràs implica que ahora, la presidencia de Parlament de Cataluña recaerá casi con toda probabilidad en Alba Vergés, de ERC, y hasta ahora vicepresidenta primera de la Cámara. Para ello, se requerirá una nueva votación, pero, hasta entonces, ella será la máxima autoridad dentro del Parlamento de Cataluña, lo que supone un golpe letal para Junts, que venía en caída libre desde la imputación de Borràs, y ahora podría sufrir más consecuencias a nivel político.

Borràs ha arremetido contra quienes han aprobado su suspensión: "Dimitir es un gesto voluntario, y yo no lo he hecho, se ha hecho contra mi voluntad". Desmiente que haya intentado suprimir el artículo 25.4., que la ha dejado fuera de su cargo, pero sí apoya que debía haberse eliminado, puesto que, dice, "vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia", tilda de "anomalía democrática" que prevalezca aún en el reglamento. Dice que, con su destitución, se ha producido "un hecho extraordinariamente grave", y añade que los grupos que la han suspendido de sus funciones han ido "vestidos de jueces hipócritas". De cara a su salida, señala que es "una anomalía democrática".

Junts se hunde a nivel de voto

Este jueves, se ha publicado una encuesta por el CIS catalán, el cual señala que Junts está en caída libre desde la imputación de Borràs, y que su partido podría llegar a perder entre cinco y diez escaños en los próximos comicios en Cataluña, donde el PSC ganaría y el PP lograría una fuerte subida. Tras perder Borràs la presidencia del Parlament, falta por saberse si Junts perderá más intención de voto en los sondeos.

Este pasado miércoles, Borràs continuaba enrocada en su postura de no dimitir, que ya mantenía desde su imputación, y lo dejó claro en un mensaje que publicó en Twitter: "He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho, y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía".