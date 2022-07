El CIS de Cataluña augura otra victoria del PSC, el descenso del independentismo y un fuerte ascenso del PP

Cataluña, que deberá celebrar elecciones en el año 2025, podría ver muy cambiado su actual panorama después de que el independentismo se afianzara en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 14 de febrero de 2021. El PSC ganó las elecciones en votos, empatado a 33 escaños con ERC, pero no logró una mayoría constitucionalista que le permitiera a Salvador Illa tener opciones de ser el nuevo presidente de la Generalitat.

Ahora, un nuevo sondeo que ha sido realizado por el CIS catalán, da una nueva victoria al PSC con una ventaja mucho mayor sobre ERC. Según el sondeo, los socialistas catalanes pasarían de tener 33 escaños a tener entre 36 y 42, teniendo alternativas de sacar a los independentistas del poder si uniera a todo el bloque constitucionalista. ERC, que ahora tiene 33 escaños, podría obtener entre 31 y 37, teniendo también posibilidades de victoria, aunque menos probables que las del PSC.

El Partido Popular lograría un ascenso muy notable, y pasaría de tener los tres escaños que ocupa ahora, a tener entre 9 y 14, siendo determinante en la gobernabilidad. Ciudadanos, que tiene 6 escaños, podría mantenerlos como tope, o bajar hasta los tres. Vox se desinflaría y pasaría de tener 11 a ocupar entre 4 y 8, y En Comú Podem seguiría en caída libre, bajando de 8 a tener entre 4 y 7 parlamentarios. Por otra parte, Junts, muy perjudicado por el juicio contra Laura Borrás, podría perder hasta una decena de los 32 que tiene ahora, obteniendo entre 22 y 27. La CUP mantiene su tendencia, y podría pasar de 9 a tener entre 8 y 12 diputados.

Crece el rechazo a la independencia

Otra de las estadísticas más llamativas que arroja el CIS catalán es el crecimiento del rechazo a la independencia de Cataluña. Hasta un 52 % de los catalanes rechaza esa posibilidad, que sí es apoyada por un 41 %, y el 7 % no sabe o no contesta. En cualquier caso, el "no" a la independencia tendría mayoría absoluta, por lo cual el 7 % que no tiene aún una respuesta concreta no sería trascendental a la hora de saber quién triunfaría en un hipotético referéndum.

Esta semana, se ha retomado la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, donde han acordado ir poniendo fin a la "judicialización del conflicto político", "impulsar la lengua catalana" y nuevas inversiones para Cataluña. Con ello, se espera poner fin a la crisis abierta por el escándalo Pegasus, que abrió una importante brecha entre ambas instituciones, y que parece que está cada vez más cerca de cerrarse tras haberse pactado estos acuerdos, que podrían ir a más en un futuro no muy lejano.