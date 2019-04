Sáenz de Santamaría, sobre la sentencia del Constitucional en Cataluña: "No se cumpliría ninguna sentencia si decimos que solo acatamos las que nos gustan"

Para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría la decisión del Tribunal Constitucional, no entra en "más disquisiciones" que la de recordar qué administración es la competente para regular la celebración de espectáculos como las corridas de toros, que en este caso es el Estado.

Sin citar a nadie, la vicepresidenta critica que haya instituciones y sectores que transmitan el mensaje de no acatar sentencias por no estar de acuerdo con ellas. Ha añadido que las reglas de juego son que hay que acatar las sentencias, porque si no no se acataría ninguna.