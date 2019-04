Las dudas sobre el máster de Cifuentes que aún quedan por resolver

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dio una explicación hermética, trató de justificar algunas de acciones como la de matricularse tres meses tarde a las clases y repitió que dos de sus notas pasaron de No Presentado a Notable por "un problema de transcripción informático". Una hora y media de justificaciones que, sin embargo, dejaron muchas preguntas en el aire. La primera y más rotunda: ¿Dónde está el Trabajo de Fin de Máster? Pues aunque Cifuentes asegura que ya ha autorizado a la universidad a mostrarlo, lo cierto, es que aún no se ha hecho público ni un solo folio. La presidenta de la comunidad de Madrid, no responde, y se escuda así: "Aunque les mostrara una copia no la darían por buena". Segunda incógnita. ¿Asistió a las clases? ¿Le permitió la universidad aprobar sin hacerlo? La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que hubo una negociación pero no existe ningún papel que lo acredite. Tampoco hay ningún documento que resuelva la tercera duda: Si se falsificaron las firmas del acta de presentación de su Trabajo Final. Aunque Cifuentes afirma que no, ninguno de los ocho escritos que presentó ante el pleno de la Asamblea de Madrid apoyaron sus palabras.