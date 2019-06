Las alianzas contra natura que pueden verse en los municipios de Vélez-Málaga o en Fonsagrada

El posible voto de Manuel Valls para que Ada Colau sea la alcaldesa de Barcelona es algo muy parecido a una alianza contra natura. Y no es la única. Estamos viendo pactos curiosos por toda España. Y esto es hacer de la necesidad virtud, porque habitualmente son acuerdos que surgen entre candidaturas que no han resultado las más votadas. Alianzas que a nivel nacional parecerían imposibles, a nivel local resulta que no lo son tanto.

En Fonsagrada, en Lugo, el PP ha ofrecido la alcaldía a un edil muy especial, al partido nacionalista gallego para desempatar con el Psoe. En Cartagena, en Murcia, buscan un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Psoe.

En Vélez, Málaga, el PP ha ofrecido al Psoe gobernar juntos: los dos primeros años los socialistas, los dos siguientes el PP.

