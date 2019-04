El PSOE madrileño se abstendrá en la moción de censura contra Cifuentes

Los diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid se abstendrán este jueves en la moción de censura de Podemos contra la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien decidirá durante el debate si toma o no la palabra, que será presenciado por Pablo Iglesias desde la tribuna de invitados.

Los socialistas madrileños ya habían avanzado que no iban a respaldar la moción de la candidata de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, frente a Cifuentes y este miércoles han acordado abstenerse en la votación.

En todo caso, la moción de censura no saldrá adelante porque requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Asamblea y sólo contará con el voto a favor de Podemos, ya que el PSOE se abstendrá y el PP y Ciudadanos votarán en contra.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha asegurado que el grupo parlamentario socialista ha decidido "por unanimidad" abstenerse. Gabilondo ha explicado que si votaran a favor "también se mantendría el Gobierno" regional, al tiempo que ha criticado que Podemos haya elaborado un programa con tintes electoralistas y para cuatro años y no para los 24 meses que restan de legislatura.

El portavoz del PSOE ha agregado que los objetivos de esta moción de censura de Podemos son poner en un "apuro" a los socialistas y que parezca que hay sólo dos opciones de cara a las elecciones (PP y Podemos). Gabilondo no intervendrá en el debate, sino que lo hará el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Manuel Franco.

Por parte del PP, será su portavoz, Enrique Ossorio, quien dé la réplica a Ruiz Huerta, mientras que la presidenta de la Comunidad ha explicado que tomará la decisión de intervenir o no durante el debate. "A priori no hay porqué anunciar si se va a intervenir o no y cómo digo decidiremos según vaya el debate si el Gobierno va a intervenir o no", ha explicado.

Por parte de Podemos, al debate de la moción, asistirán además de Iglesias, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique; la portavoz en el Congreso; Irene Montero, y el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón.

La vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, es otra de las integrantes de la ejecutiva de Podemos que tiene previsto presenciar el debate desde la tribuna de invitados de la asamblea madrileña, según ha confirmado la formación morada.

Asimismo, asistirán, el eurodiputado y responsable de Acción en el Parlamento Europeo en la dirección, Miguel Urbán; el secretario de Comunicación del partido, Juan Manuel del Olmo, y la responsable de Participación, Noelia Vera.

A juicio de Cifuentes, la presencia de este jueves en la Cámara de Vallecas de Iglesias y todos estos dirigentes de Podemos forma "parte de la escenificación" de un "show" con el que la formación quiere hacer una campaña publicitaria a Ruiz-Huerta, a quien, según la presidenta madrileño, "no conoce nadie".

En opinión de Cifuentes, la presencia de Iglesias y de la "plana mayor" de la formación morada revela asimismo que Podemos no tiene liderazgo en la región, ya que no sabe si al frente está Lorena Ruiz-Huerta, el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar o "el paracaidista que quieren mandarnos".

"Podemos en estos momentos no tiene alternativa ninguna para la Comunidad de Madrid", ha asegurado este miércoles Cifuentes, que también ha criticado que el partido haya renunciado, a su juicio, a controlar a su Ejecutivo para centrarse en criticar a Gobiernos anteriores.

Cifuentes también ha calificado la moción de este jueves como un "ensayo general" de cara a la que contra Mariano Rajoy defenderá Iglesias la semana que viene en el Congreso de los Diputados.

El debate comenzará a las 10.00 y concluirá este jueves y no el viernes, que otra posibilidad. El diputado regional y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, presentará y defenderá los motivos por los que consideran necesaria la moción de censura contra el Gobierno de Cifuentes.

Posteriormente, la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, como candidata alternativa a la Presidencia regional, será quien exponga, sin límite de tiempo, su programa de gobierno alternativo.

Acto seguido, será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios, a los que Ruiz-Huerta podrá replicar uno por uno o en conjunto.

Al concluir el debate, la sesión se suspenderá por el tiempo que fije la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, y se reanudará para la votación.