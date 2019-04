La Mesa del Parlament prevé abordar este martes el plazo para intentar una investidura

La Mesa del Parlament se reúne este martes a las 10 y prevé abordar los plazos para investir a un presidente de la Generalitat tras el aplazamiento del pleno que decretó el presidente de la Cámara, Roger Torrent. Lo hará en base a un informe de los letrados del Parlament que se está ultimando para que esté listo antes de la reunión, si bien no figura en el orden del día previsto porque aún no se ha entregado a los miembros de la Mesa, han explicado fuentes parlamentarias.

El aplazamiento del pleno generó una duda sobre los mecanismos para votar un presidente: el Parlament tiene dos meses para votar la investidura y no está claro si el tiempo empezó a correr el día que se suspendió el plenario o si aún no ha empezado la cuenta atrás porque no llegó a celebrarse el debate.

Si el escenario es el primero, el tiempo apremia a JxCat y ERC para llegar a un pacto de investidura, mientras que si es el segundo, los dos partidos tendrían más margen para un acuerdo. Los letrados han analizado en profundidad el reglamento del Parlament y la ley catalana de Presidencia, cuyo artículo 4.6 establece que 'si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato ha sido elegido, la legislatura queda disuelta automáticamente'.

Así, ahora los letrados deben indicar si la cuenta atrás de dos meses se ha activado o no: sus indicaciones no son vinculantes, pero tendrán mucho valor para establecer un calendario de investidura y saber si las elecciones están en el horizonte de dos meses.

Dos puntos de vista

Los independentistas consideran que la cuenta atrás de dos meses no ha empezado porque no se ha llegado a hacer esa 'primera votación de investidura' a la que hace referencia la ley, teniendo en cuenta que el pleno ni siquiera llegó a reunirse porque Torrent lo aplazó antes.

En cambio, la oposición interpreta que sí se cumple la premisa de la ley de que 'ningún candidato ha sido elegido' y que debe activarse la cuenta atrás de dos meses antes de la convocatoria de elecciones. Además, los grupos de la oposición alertan de que paralizar el calendario es una "bloqueo institucional insostenible" y que no se puede aguantar más meses sin Govern.

Alegaciones al TC

Torrent pospuso el pleno al día siguiente de que Carles Puigdemont le pidió por carta que garantizara su inmunidad parlamentaria después de que el Tribunal Constitucional (TC) prohibiera su investidura a distancia y sin permiso judicial.

Para dar "las máximas garantías" a Puigdemont, Torrent pidió a los servicios jurídicos de la Cámara que presentaran ante el TC alegaciones, cuyo plazo para hacerlo expira el 15 de febrero, y los letrados también analizan si ese periodo de alegaciones puede afectar el calendario de la investidura.

Junta de portavoces

Además de la Mesa, este martes se reúne la Junta de Portavoces del Parlament, por primera vez esta legislatura, pues hasta la semana pasada no se acabaron de constituir los grupos. Abordará temas ordinarios, y el PSC quiere aprovechar para pedir que se activen las comisiones no legislativas, que son las que pueden funcionar sin que haya nuevo Govern.

Entre los temas que figuran en el orden del día de la reunión de portavoces, destaca la designación de senadores autonómicos -debe hacerse en un pleno específico antes de un mes- y la configuración de la nueva Diputación Permanente de la cámara.