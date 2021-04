La imprudencia de un concejal socialista en Salamanca: Pillado en una fiesta ilegal, sin mascarilla

Las conductas imprudentes siguen viéndose cada día pero cuando la imprudencia la comete un político llama más la atención. Esta vez ha sido un concejal socialista del Ayuntamiento de Villoria, en Salamanca, que ha sido "pillado" -y grabado- en una fiesta ilegal el pasado fin de semana, sin mascarilla y sin cumplir ninguna medida anticovid.

La fiesta y el arrepentimiento

En la grabación se observa al edil socialista en una fiesta ilegal celebrada en Salamanca. En las imágenes el concejal no lleva mascarilla y tampoco mantiene la distancia de seguridad para evitar contagios por coronavirus.

El concejal ha pedido disculpas a través de un comunicado. "Como vecino y cargo que tengo en el Ayuntamiento de Villoria y tras los acontecimientos acaecidos este fin de semana, y que la mayoría ya conoceréis, quiero hacer público este comunicado y mostrar mi arrepentimiento".

"Pido disculpas por mi participación en actos que han puesto en peligro la salud de otras personas en este tiempo de pandemia, sin tener en consideración a las que ya lo han sufrido y lo están sufriendo" ha afirmado en el documento hecho público.

El concejal socialista afirma en el comunicado que su juventud le ha empujado a cometer la imprudencia. "Llevado por mi juventud he cometido una imprudencia de la cual no me siento nada orgulloso, de la que me arrepiento y asumo mi responsabilidad. Así mismo confirmo mi empeño en que no volverá a suceder".