La Generalitat asegura que el control financiero debía levantarse por "obligación legal" al no estar vigente el artículo 155

TRAS LA DECISIÓN TOMADA POR EL GOBIERNO

El vicepresident y consejero de Economía, Pere Aragonès, ha recordado que el anuncio de levantar el control financiero a la Generalitat no es nada nuevo ya que "las medidas asociadas al Artículo 155 no existen desde el momento que el 155 no existe. Se debía levantar por obligación legal". Lo que ahora piden al Gobierno es que también levante el control a posteriori de sus gastos.