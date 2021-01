La despedida de Pedro Sánchez a Salvador Illa como ministro de Sanidad: "Entiendo tu decisión"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Salvador Illa, todavía ministro de Sanidad, han visitado las instalaciones de la Agencia Española del Medicamento para mandar un mensaje de agradecimiento a todos sus trabajadores por su importante labor durante toda la pandemia de coronavirus. Allí, Sánchez ha querido mandar un mensaje a Illa, que este martes dimitirá como ministro antes de las elecciones a la Generalitat de Cataluña para las que será candidato del PSC.

"Quedan pocas para que haya un relevo en el ministerio de Sanidad. Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles y complejos. Entiendo completamente tu decisión. El desafío que tienes por delante los próximos meses y años sin duda alguna es apasionante, complejo y necesario para Cataluña y para España", ha dicho Sánchez.

"Humildad, trabajo y determinación"

El presidente ha destacado las virtudes que a su juicio atesora Illa: "Durante estos meses el trabajo que tú has desarrollado ha demostrado muchas cosas. Creo que tienes virtudes de liderazgo público muy basadas en la humildad, la capacidad de trabajo, la determinación y contar con una visión de qué es lo que se necesitaba en el sistema de salud y, no me cabe duda, también en Cataluña. Solamente te puedo desear suerte y la eterna gratitud que como servidor público te tengo al frente del ministerio de Sanidad. Sin ti y sin muchos otros todo hubieses sido muchísimo más complejo".

"Si el 2020 fue el año de la pandemia y del coronavirus, no me cabe duda de que el 2021 es el año de la vacunación y por tanto de la superación de esta calamidad de pandemia y por tanto de la recuperación de nuestra ansiada normalidad", ha apostillado Sánchez.

Este ha sido uno de los últimos actos de Illa como ministro de Sanidad ya que mañana dimitirá para centrarse en la campaña electoral de Cataluña. Junto a ellos ha estado Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España que suena como su sustituta en Sanidad.