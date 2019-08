El secretario de Podemos, Pablo Iglesias ha visitado, la cadena SER para someterse a una entrevista con el periodista Javier Ruiz. Durante la entrevista, Iglesias ha desvelado una conversación que mantuvo con la periodista Lucía Méndez, jefa de Opinión de el periódico 'El Mundo'.

Según ha revelado Iglesias, la periodista le dijo que Pablo Iglesias nunca sería ministro: “Jamás el sistema consentirá que alguien como tú esté en el Consejo de Ministros”.

Ante esto, el líder de Podemos le contestó: “Es mentira, en España hay democracia”. En este sentido, Iglesias ha aseverado estar convencido de que su partido “estará en el Consejo de Ministros” pero que “parece que hay algunos” que consideran que la democracia “sólo funciona si hay determinados partidos”.

Estas declaraciones no han gustado nada a la periodista que le ha criticado duramente en Twitter que revelara una conversación privada: ″Lo que me faltaba a estas alturas es que un político desvele, interprete a su manera y utilice una conversación conmigo en su beneficio. Hablo con todos los políticos y no estoy dispuesta a alimentar el morbo. Con relación a Pablo Iglesias, ya sé lo que debo hacer en el futuro”.

Pablo iglesias le ha pedido disculpas aunque ha asegurado que "No pensé que fuera una conversación secreta". "Lo siento Lucía. No pensé que fuera una conversación secreta. Había mucha gente delante. No he dejado de dar vueltas a lo que me dijiste. Pero te pido disculpas si te ha sentado mal que lo haya contado", ha escrito.