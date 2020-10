La Comunidad de Madrid, única que estudia recurrir el confinamiento ordenado por Sanidad

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aunque esté en su "derecho" de recurrir el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que supondrá el confinamiento de la capital también es su "obligación" ejecutarlo. Calvo ha remarcado que "ninguna" administración ni institución "está al margen de las leyes" y ha apuntado que el "primer peldaño" que toca ahora subir es que las comunidades autónomas tomen las "decisiones oportunas" para aplicar lo acordado ayer. "A partir de ahí el Gobierno se coloca en su sitio", ha proseguido, como "garante" de que "las normas se cumplan".

Cumplir y recurrir

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que acatará las normas y cumplirá las leyes, pero acudirá al Estado de derecho para reclamar "lo que es justo para Madrid". De esta forma ha respondido en el pleno de la Asamblea al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, quien le ha pedido que cumpla "como es su obligación" la orden del Ministerio de Sanidad. Díaz Ayuso ha señalado que España es el único país del mundo donde su Gobierno le echa la culpa únicamente a su capital y ha confesado que ve "con envidia" cómo en otros países "sus presidentes se ponen a la cabeza de los problemas, se arremangan, trabajan con sus administraciones y no le echan la culpa al siguiente inferior". "Nadie ha roto el consenso de manera unilateral", ha insistido la jefa del ejecutivo madrileño antes de acusar al PSOE de ir por delante "sembrando una discordia que es innecesaria". "Queremos todos diálogo. Queremos todos consenso. Volvería una y otra vez al espíritu que nos llevó a sentarnos la semana pasada en la Puerta del Sol. Lo haría una y mil veces, con consenso y no de manera arbitraria, porque si no se está generando un caos innecesario", ha afirmado.

PP: ¿Ahora sin estado de alarma?

Pablo Casado, presidente del PP, sobre el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y Sanidad: recuerda que el Gobierno dijo que no se podía confinar a la población si no era con la declaración del estado de alarma y "ahora sí, sin orden ministerial, sin decreto, porque les da la gana".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado que no recurrirán las normas de confinamiento publicadas en el BOE por Sanidad. Esta comunidad, con Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, como Madrid, votó en contra en la reunión del Gobierno y las CCAA. De momento no afectan a ninguna ciudad andaluza.

La única comunidad gobernada por el PP que votó a favor fue Castilla y León. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en Onda Cero, ha dicho: "Este es el mejor plan para España en este momento".