Junqueras: "El socio de Mas no es ERC, sino Duran, aunque no lo parezca"

A pocos días de que se cumplan 100 días desde que ERC y CiU firmaron el acuerdo de estabilidad, Junqueras analiza en una entrevista en un medio impreso el estado de las relaciones entre ambas formaciones. Preguntado por si se fía de CiU, Junqueras apunta que ERC sabe que para convocar un referéndum "necesita a CiU", y por lo tanto "quiere confiar" en CiU, y en particular en el president Artur Mas.

No obstante, Junqueras ve "evidente" que hay "dirigentes de CiU que constantemente hablan en contra del acuerdo firmado (con ERC) y defienden que es mejor retrasar la consulta o no hacerla".

En este punto, opina que este tipo de pronunciamientos no generan "demasiada confianza o credibilidad ante los ciudadanos". Junqueras precisa que Artur Mas no le explicó que se había reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero añade que el Govern se ha comprometido a explicarles "el motivo de esta discreción".

A la pregunta de si percibe un cambio de estrategia en Artur Mas, comenta que no lo sabe, y añade: "Lo que sí sé es que ERC se mantiene firme donde tiene que estar, con un discurso claro qUE no plantea dudas: quien debe decidir el futuro de Cataluña son sus ciudadanos". Por otra parte, Junqueras vuelve a defender el derecho de Oriol Pujol a no dimitir pese a haber sido imputado, ya que "es peligroso que una imputación de un juez conlleve la renuncia a los cargos públicos"; en cualquier caso, comenta que ERC actúa "de forma diferente" a CiU ante casos de este tipo.