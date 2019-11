Juicio de los ERE: Qué se juzga, quiénes son los acusados y momentos clave

La Audiencia Provincial de Sevilla da a conocer este martes la sentencia de la 'pieza política' del juicio de los ERES contra 21 acusados, entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La sentencia se conocerá un año después de que los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, dictaran el 'visto para sentencia'. A este retraso se suma los cinco años de instrucción del juicio, con traslado del caso al Tribunal Supremo por ser aforados Chaves y Griñán y su regreso a la Audiencia Provincial de Sevilla tras su renuncia a sus escaños.

¿Cómo se conocerá la sentencia?

A las 12:00 horas, los 21 acusados y sus procuradores acudirán a sala judicial, donde se les hará entrega de un 'pen drive'con la sentencia íntegra, compuesta por unos 1.700 folios, y una copia del fallo en papel.

Los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no estarán presentes, y la sentencia les será entregada uno a uno por una funcionaria.

¿Qué se juzga?

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación, aunque algunos de ellos solo han sido juzgados por prevaricación. Es el caso de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez, entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción les señala por participar directa o indirectamente la concesión de ayudas en Andalucía de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera "ningún control" sobre ellos.

¿Quiénes son los acusados?

La Fiscalía acusa a dos expresidentes (Manuel Chaves y José Antonio Griñán), siete exconsejeros (entre los que figuran Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrias) , dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta.

¿Qué penas piden las partes?

La petición de la Fiscalía varía entre los seis y los ocho años de cárcel, en base al nivel de responsabilidad que se les atribuye a casa uno.

¿Cuánto ha durado el proceso?

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso. Esta sentencia marcará el recorrido de las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado 'fondo de reptiles', de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

La instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Alvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo.

El juicio, que comenzó a finales de 2017, comenzó con la declaración de los 22 acusados y después expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral.

El proceso quedó visto para sentencia en diciembre de 2018, tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.