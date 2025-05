La jueza procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsificación

La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha procesado por fraude fiscal y falsificación de documentos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, todo ello enmarcado en la pieza principal en la que investiga a González Amador y a otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.

El pasado viernes, González Amador declaró ante el magistrado Ángel Hurtado que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un supuesto delito de revelación de secretos.

Alberto González Amador se quejó ante el juez de que ha habido más noticias suyas que de la guerra de Ucrania y que ha sido "vilipendiado nacionalmente e incluso internacionalmente" cuando se conoció una denuncia contra él por fraude fiscal.

En la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso EFE, la pareja de Ayuso se queja en varias ocasiones del daño que le ha generado la publicación, el 12 de marzo de 2024, de la denuncia de la Fiscalía contra él por fraude fiscal y, en particular, que se haga referencia a él como "defraudador confeso".

"Me han reventado"

"Me han reventado", "ha sido un destrozo", "me han ido machacando día a día", son algunas de las frases que dijo al juez. "Ha habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania durante todo este tiempo", añadía. En otro momento también señala que le "han vilipendiado nacional e incluso internacionalmente", a la vez que asegura haber perdido clientes y subraya: "se me está utilizando de ariete para ir contra mi pareja".

González Amador dijo al juez que no tuvo conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 enviado por su abogado a la Fiscalía en el que "de común acuerdo" con él -cita el texto- admitía la comisión de dos delitos fiscales, por cuya filtración se investiga al fiscal general.

