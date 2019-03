El magistrado de la Audiencia Nacional trata de averiguar si el PP cometió un delito fiscal. La Agencia Tributaria ya respondió que no era necesario un nuevo informe porque ya dijo que no existía delito fiscal al ser cantidades que no tributan. Ahora el juez insiste y se lo vuelve a pedir, con fecha de caducidad dentro de cinco días. Ruz se dirige personalmente a la jefa del departamento de investigación del fraude para que le entregue esa información de inmediato.