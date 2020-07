El juez Gómez Bermúdez llama a declarar a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido parcialmente a trámite la querella de Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B en el PP y ha citado este mes a declarar a los donantes de dinero a la formación, aunque no a los ex altos cargos del PP supuestamente receptores. En un auto, Gomez Bermúdez ha considerado que sí es adecuado citar a las doce personas querelladas por IU que aparecen como donantes de dinero al PP en los papeles manuscritos atribuidos al extesorero Luis Bárcenas, pero no a Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, también querellados como beneficiarios del dinero.

Si bien el juez considera que los exgerentes y tesoreros del PP (Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta), así como los empresarios donantes deben tener "desde el principio" el estatuto de imputados "para garantizar el buen fin de la investigación y su derecho de defensa", opina que resulta "prematuro" imputar a los tres exministros y "solo distorsionaría la instrucción".

Añade que la imputación de los políticos sí se podría producir en un futuro si así lo aconsejan los indicios que se hallen en el curso de la investigación. Según el magistrado, en su escrito los querellantes (IU y otras entidades como Ecologistas en Acción y la Asociación Libre de Abogados) establecen un "enlace excesivamente débil, difuso o especulativo" sobre la razón de los presuntos sobresueldos que recibían los expolíticos, "afirmando sin más que ese dinero lo recibían para la toma de decisiones a favor de las empresas y empresarios pagadores o para influir en esas decisiones".

Gómez Bermúdez también argumenta que hay en los papeles otros altos cargos del PP que presuntamente recibieron fondos pero que no están en la lista de querellados por IU, sin que, en opinión del juez, los querellantes "den razón alguna para esa exclusión". Por ello, Gómez Bermúdez ha citado los días 25, 26 y 27 de marzo a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al supuesto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (grupo Sando), Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (FCC), Antonio Vilella (grupo Rubao) y Adolfo Sánchez.

La investigación de los llamados "papeles de Bárcenas" la asumió el pasado jueves el juez Pablo Ruz, compañero de Gómez Bermúdez en la Audiencia Nacional, y la Fiscalía informó el pasado viernes de que aboga por que sea Ruz, instructor del caso Gürtel, quien lleve la investigación. Aparte de la declaración de las doce personas citadas, cuyas horas Gómez Bermúdez debe aún fijar, el magistrado ha requerido al PP que en siete días aporte una relación de los ingresos del partido en concepto de donaciones entre 2002 y 2009 por parte de los querellados citados.

También pide a la Seguridad Social que aporte la vida laboral y la historia de cotizaciones de Bárcenas entre los años 2009 y 2013, así como las retenciones de IRPF realizadas por el PP sobre las personas que admitieron públicamente apuntes de los manuscritos, como Jaume Matas y Pío García Escudero. Reclama otra información al Tribunal del Cuentas sobre las auditorías al PP entre 1990 y 2009 para ver si en ellas aparecen donaciones realizadas por alguno de los citados, así como a la Fiscalía Anticorrupción todas las diligencias que ha hecho en este caso desde que asumió la investigación el 24 de enero.