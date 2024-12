Los jueces responden a Pedro Sánchez tras acusarles de "acoso judicial" al Gobierno: "No es de recibo que se arrojen sospechas por parte del presidente"

La respuesta del Poder Judicial a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha hecho esperar. Tras la acusación de "acoso judicial" contra el Ejecutivo, jueces y magistrados han defendido su independencia y han rechazado cualquier insinuación de connivencia con el Partido Popular. "No es de recibo que se arrojen sospechas por parte del presidente", señalaron desde los órganos judiciales.

El debate surgió después de que Sánchez, en la tradicional copa de Navidad con periodistas en Moncloa, afirmara que "algún juez está contribuyendo a la oposición" y acusara al PP de jugar con "cartas marcadas" en las cuestiones judiciales. Estas declaraciones, vinculadas a procedimientos judiciales abiertos contra figuras del Gobierno y la izquierda, han generado una fuerte respuesta por parte de los jueces, quienes consideran que el presidente está poniendo en duda su imparcialidad.

"No se puede pretender que no se investigue"

Una de las críticas más contundentes ha sido la defensa del rol de los jueces en la investigación de posibles delitos. "Los jueces reciben denuncias y querellas, y es su obligación investigarlas. No se puede pretender que no se investigue", señalaron fuentes judiciales. Esta declaración responde directamente a las palabras de Sánchez, quien vinculó las actuaciones judiciales con una campaña de acoso político.

Los magistrados recuerdan que su función no es ideológica y que la investigación judicial no está sujeta a consideraciones políticas. "Los jueces tienen la obligación de distinguir entre asuntos con trascendencia política y asuntos de trascendencia jurídica. Eso no es ideología, es su deber", subrayaron.

La afirmación de Sánchez, comparada por algunos con las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, ha sido calificada como "un discurso poco constructivo". En este sentido, los jueces insisten en que quienes tienen la capacidad de "acosar" no son ellos, sino el poder político, debido a su control sobre instituciones, presupuesto y recursos.

La investigación sobre la mujer de Sánchez, otro punto de tensión

Otro de los aspectos que ha generado controversia es la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Desde el ámbito judicial, se ha pedido celeridad en esta causa, y se ha asegurado que no se puede "estirar eternamente" una investigación que ya ha recopilado gran parte de la documentación necesaria.

"El juez que lleva este caso tiene que ser consciente de que la investigación no puede dilatarse indefinidamente", afirman fuentes cercanas al proceso. "Este tipo de investigaciones no pueden ser utilizadas como batería política todos los días en el pleno", apuntan desde la judicatura, insistiendo en la necesidad de evitar interferencias políticas en la labor judicial.

El registro en el despacho del fiscal general, otra "monstruosidad"

Las críticas también se han centrado en la orden de entrada en el despacho de Álvaro García, fiscal general del Estado, dentro de la investigación sobre la filtración de un correo electrónico. La entrada, que fue autorizada por un juez, ha sido calificada de "monstruosidad" por algunos juristas. "El juez tiene que saber que no tiene competencia para ordenar la entrada en el despacho del fiscal general", aseguran expertos en la materia.

