El fiscal Salvador Viada declara que vio a García Ortiz revisando un móvil en pleno registro en la Fiscalía General

Esta mañana estaba citado como testigo en el Tribunal Supremo el fiscal Salvador Viada dentro del caso en el que se investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

Viada, que pertenece a la Asociación Independiente de Fiscales -personados como acusación-, estuvo en la sede de la Fiscalía General del Estado el día en el que el juez instructor, Ángel Luis Hurtado, ordenó un registro. Aquella tarde, pudo ver como García Ortiz y la fiscal del caso, Ángeles Sánchez Conde -que además es su número 2-, revisaban juntos un teléfono móvil. Lo puso en conocimiento del juez y hoy se ha ratificado.

"En un momento puntual, vi a la fiscal del caso con el Fiscal General consultando el teléfono. Obviamente yo no puedo saber ni qué miraban, ni de quién era el teléfono, pero se ha considerado relevante para la causa, el juez me llama y yo vengo", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación al salir del Supremo.

¿Por qué no avisó a la UCO?

Viada ha tenido que responder no solo a las preguntas del juez sino también a las de la fiscal del caso, que es la que vio revisando el dispositivo junto al investigado. "No es agradable ni para mí ni para ella estar en esta situación, pero lo que vi es lo que vi". Insiste en que no sabe lo que estaban revisando, pero lo que no le gustó es el contexto: "Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia".

Al preguntarle por qué no avisó a los agentes de la UCO que estaban realizando el registro cuando fue testigo de lo ocurrido, Viada responde así: "Yo en el momento en el que lo vi, pensé que le habían devuelto el teléfono, pero tampoco lo sé"

El resto de declaraciones sobre este caso continuarán ya en enero, con las citaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y ocho periodistas.

