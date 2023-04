Juanma Moreno: "En muy poco tiempo va a haber comarcas de Andalucía que van a abrir el grifo y no va a salir el agua"

Susanna Griso se ha desplazado hasta Sevilla, desde donde ha presentado Espejo Público. Allí se ha citado con el Presidente de Andalucía, Juanma Moreno, para tratar temas como la dramática situación de Doñana, de la que asegura que como no se tomen medidas de manera urgente "en muy poco tiempo va a haber provincias que van a abrir el grifo y no va a salir el agua", o la vivienda justo a un mes y dos días de que se celebren las elecciones del 28M.

Muchas comarcas de Andalucía van a abrir el grifo y no va a salir el agua

Juanma Moreno quiere saber "cual es la política hídrica del Gobierno", ya que "no ha hecho ni una sola obra en Andalucía en cinco años a pesar de que ya llevamos cuatro años de sequía". "Este es el año más extremo" señala el presidente andaluz, que pide "ya y encarecidamente que no haga solamente un plan de ayuda a agricultores y ganaderos, sino que al mismo tiempo ponga en marcha obras de urgencia". "En muy poco tiempo, muchas comarcas de Andalucía van a abrir el grifo y no va a salir el agua", advierte.

Este martes aprobaron el tercer Decreto de Sequía. La dependencia que tiene Andalucía del agua es máxima y la situación tras cuatro años de sequía extrema muy complicada. Ya se ha perdido un punto en el PIB, pero pueden llegar a ser hasta siete puntos si la sequía continúa en niveles extremos. Las infraestructuras que reclaman desde Andalucía llegan tarde ya que, construir desaladoras por ejemplo, tardaría unos cinco años, explica Moreno. "A pesar de que vayamos por trámites de urgencia porque son procesos complejos" serían cinco años.

Para Andalucía y para España el agua es como el gas"

Sitúa el problema en que "no ha habido una política de previsión", a pesar de que en el año 2019 "se lo trasladé al señor Sánchez", explica: "el año pasado en Moncloa en la reunión que tuvimos de las elecciones del 19 de junio dije 'para Andalucía y para España el agua es como el gas'", porque apunta que "es la primera potencia agrícola de España y una de las primeras de Europa".

La sequía ha propiciado la pérdida de un punto de crecimiento económico, lo que explica el presidente que "son en torno a 30.000 o 35.000 puestos de trabajo". En el caso de que se prolongue durante otro año más, "perderíamos siete puntos del PIB de Andalucía y en torno 130.000 o 140.000 puestos de trabajo", algo que también tendría impacto para España. "Si Andalucía va mal, España va a ir mal". Ante esto, el presidente es claro: "pido que Sánchez se centre en los problemas reales que tiene este país como la sequía".

Sobre la vivienda

Además de Doñana, el tema de la vivienda también es clave de cara a las próximas elecciones. Los anuncios del presidente del Gobierno con nuevas viviendas no dejan de sucederse. En cuanto a esto, Juanma Moreno considera que "tenemos un problema serio de vivienda", algo que comprueba cuando ve que cada vez "hay más jóvenes que tienen acceso al trabajo, pero que no pueden acceder a la vivienda".

"Creo que vamos en línea equivocada, cada vez hay más pisos en depósito, cada vez hay más propietarios que no quieren ni poner en alquiler sus pisos por miedo a la okupación, por miedo a la seguridad jurídica. Creo que la política que está haciendo Sánchez en materia de vivienda lo que hace es restringir el mercado de la vivienda. Sobre todo lo que no se puede es estar sacando conejos de la chistera. Creo que a veces nos tratan como personas inmaduras el señor Sánchez", puesto que no tiene competencias cuando hace este tipo de anuncios y porque "usted no ha hecho nada en cinco años", sentencia Moreno.