Juanma Moreno apela al voto responsable para "barrer de chorizos Andalucía"

El candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, ha apelado al "voto del sentido ético" y de la regeneración democrática el próximo domingo en las elecciones autonómicas para "barrer de chorizos Andalucía, para que no quede ni uno, para que nadie quede impune" y se recupere lo defraudado.

Moreno, que ha estado acompañado del líder del partido, Pablo Casado, en el cierre de campaña, ha hecho un llamamiento a quienes pueden estar "tentados" de probar con otras formaciones políticas, para que "no se confundan" y a la hora de coger la papeleta el 2 de diciembre sean "responsables" y opten por el PP.

"Sé que algunos andaluces pueden estar tentados de probar en otras formaciones políticas; el voto es libre, pero debe ser responsable, tienen que pensar a la hora de coger la papeleta qué están haciendo por el presente y futuro de sus hijos", ha advertido.

Ha defendido el "orgullo" del PP, de su pasado y de su proyecto político, y ha reivindicado el trabajo del partido como "dique de contención a las derivas de la izquierda" en la comunidad.

Moreno ha pedido a los andaluces "que no se confundan, que no tropiecen dos veces con la misma piedra", ya que ha recordado que en 2015 muchos dieron su apoyo a Ciudadanos y "se estrenó apoyando al PSOE". "No se pueden volver a equivocar", ha añadido.

También ha hecho un llamamiento a los votantes socialistas desencantados, aquellos que después de darle "tanto apoyo" al PSOE durante cuarenta años se sienten "completamente defraudados", y les ha pedido que reflexionen y apoyen el proyecto del PP.

El candidato ha indicado que sólo hay tres opciones el 2 de diciembre, la primera, que ha denominado como 'susanemos', que sería una alianza entre Susana Díaz y Podemos, sobre la que ha advertido de sus "consecuencias imprevisibles" en materia económica y también para las "tradiciones, raíces y costumbres" de la comunidad.

A esa opción, de la que hay "un riesgo certero", se uniría otra que significa "que nada cambie" y que en su opinión supondría un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.

La tercera, la de "la ilusión y la esperanza", es la que ha asegurado que representa el PP. "Podemos ganar, sabemos ganar y lo vamos a hacer. ¡Vamos a hacer una nueva Andalucía!", ha exclamado el candidato popular.

Moreno ha pedido que nadie tenga "miedo al cambio" y ha abogado por dejar al lado la resignación y no bajar los brazos, para que nadie esté "cuatro años penando por haber dado un voto equivocado".

Ha criticado a Ciudadanos -sin citarles- por cuestionar en campaña para qué ha servido el PP en cuarenta años y ha asegurado que son un partido "orgulloso" de su pasado.

En su discurso, de treinta minutos, también ha tenido tiempo para la ironía, para responder a las críticas por sus imágenes con una vaca. "Hoy no me he traído la vaca porque no me ha dejado el ganadero, si no me la traigo y hace el mitin conmigo", ha bromeado.